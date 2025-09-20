Eric Cantona non ci sta. L'ex giocatore è intervenuto al concerto Together 4 Palestine a Londra dove ha chiesto alla FIFA e alla UEFA di intervenire contro Israele. "Il calcio internazionale è più di uno sport: è un vettore culturale e politico. La FIFA e l’UEFA hanno sospeso la Russia 4 giorni dopo l’inizio della guerra in Ucraina".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Cantona: “Fifa e Uefa sospendano Israele. Perché questa differenza di trattamento? I club…”
ultimora
Cantona: “Fifa e Uefa sospendano Israele. Perché questa differenza di trattamento? I club…”
L'ex giocatore è intervenuto al concerto Together 4 Palestine a Londra dove ha lanciato un appello a Fifa e Uefa
"Sono passati 716 giorni da quello che Amnesty International chiama un genocidio, e Israele continua a giocare! Perché questa differenza di trattamento? Israele deve essere sospeso, e i club così come i giocatori devono rifiutarsi di giocare contro di loro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA