L'ex giocatore è intervenuto al concerto Together 4 Palestine a Londra dove ha lanciato un appello a Fifa e Uefa

Eric Cantona non ci sta. L'ex giocatore è intervenuto al concerto Together 4 Palestine a Londra dove ha chiesto alla FIFA e alla UEFA di intervenire contro Israele. "Il calcio internazionale è più di uno sport: è un vettore culturale e politico. La FIFA e l’UEFA hanno sospeso la Russia 4 giorni dopo l’inizio della guerra in Ucraina".