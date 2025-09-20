FC Inter 1908
FCIN1908 / Inter, Pio Esposito verso la conferma da titolare contro il Sassuolo

Inter, Pio Esposito verso la conferma da titolare contro il Sassuolo

L'Inter dopo la vittoria all'esordio stagionale in Champions League affronterà il Sassuolo: Pio Esposito può giocare ancora dal 1'
L'Inter dopo la vittoria all'esordio stagionale in Champions League affronterà il Sassuolo in campionato proprio domenica. Sono migliorate le condizioni di Lautaro Martinez, ma Cristian Chivu pensa alla conferma di Pio Esposito dal 1'.

Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, dopo la gara positiva di Amsterdam, il baby attaccante nerazzurro può partire titolare anche contro i neroverdi. Un segnale di grande fiducia da parte di Chivu nei confronti del classe 2005.

