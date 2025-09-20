L'Inter dopo la vittoria all'esordio stagionale in Champions League affronterà il Sassuolo in campionato proprio domenica. Sono migliorate le condizioni di Lautaro Martinez, ma Cristian Chivu pensa alla conferma di Pio Esposito dal 1'.
L'Inter dopo la vittoria all'esordio stagionale in Champions League affronterà il Sassuolo: Pio Esposito può giocare ancora dal 1'
Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, dopo la gara positiva di Amsterdam, il baby attaccante nerazzurro può partire titolare anche contro i neroverdi. Un segnale di grande fiducia da parte di Chivu nei confronti del classe 2005.
