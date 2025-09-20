Tutto pronto: dopo la vittoria per 2-0 in Champions League contro l'Ajax, i nerazzurri tornano in campo a San Siro per affrontare il Sassuolo, nella gara valida per la 4ª giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è previsto per domenica 21 settembre alle ore 20,45.
Inter-Sassuolo, i precedenti: bilancio in equilibrio. E obiettivo già fissato…
Alcuni numeri e statistiche alla vigilia della sfida di campionato tra i nerazzurri e i neroverdi, in programma a San Siro
Nel match contro i neroverdi la squadra di Chivu indosserà per la prima volta in questa stagione il Third Kit.
Il bilancio tra Inter e Sassuolo in Serie A è in equilibrio: 10 vittorie a testa e due pareggi.
Con 54 conclusioni e 56 cross su azione, i nerazzurri guidano il campionato nelle statistiche offensive e puntano a raggiungere per la quarta volta in sei stagioni quota 10 gol dopo le prime quattro giornate.
(Fonte: Inter.it)
