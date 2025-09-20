Inter-Sassuolo, i precedenti: bilancio in equilibrio. E obiettivo già fissato…

Alcuni numeri e statistiche alla vigilia della sfida di campionato tra i nerazzurri e i neroverdi, in programma a San Siro

Tutto pronto: dopo la vittoria per 2-0 in Champions League contro l'Ajax, i nerazzurri tornano in campo a San Siro per affrontare il Sassuolo, nella gara valida per la 4ª giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è previsto per domenica 21 settembre alle ore 20,45.

Il bilancio tra Inter e Sassuolo in Serie A è in equilibrio: 10 vittorie a testa e due pareggi.