Protagonista del podcast di Alessandro Cattelan, 'Supernova', Fabio Capello ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua carriera da allenatore. "Una volta durante l'intervallo, io parlo e do indicazioni, finisco di parlare e questo si alza e dice: "Io farei questo, questo e questo". Mi sono tolto la giacca, gli do la giacca e dico: "Avete un altro allenatore". E sono uscito dallo spogliatoio. Chi era? Seedorf, aveva 18 anni e l'avevo preso io dalla Sampdoria".