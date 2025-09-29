FC Inter 1908
Capello: “Vi racconto un aneddoto su Seedorf. Ronaldo pesava 94 chili. Cassano…”

Protagonista del podcast di Alessandro Cattelan, 'Supernova', Fabio Capello ha raccontato alcuni retroscena
Protagonista del podcast di Alessandro Cattelan, 'Supernova', Fabio Capello ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua carriera da allenatore. "Una volta durante l'intervallo, io parlo e do indicazioni, finisco di parlare e questo si alza e dice: "Io farei questo, questo e questo". Mi sono tolto la giacca, gli do la giacca e dico: "Avete un altro allenatore". E sono uscito dallo spogliatoio. Chi era? Seedorf, aveva 18 anni e l'avevo preso io dalla Sampdoria".

La foto di Ronaldo con la maglia dell'Inter postata dallo sponsor Nike

"Cassano? Giocatore di una qualità unica, grande talento. Se fosse stato un po' più attento in tante cose, poteva fare qualcosa di più. Ronaldo? Il giocatore più bravo che ho allenato, ma ho dovuto mandarlo via per poter pensare di vincere il campionato. Fiesta, fiesta, fiesta e vamos. Pesava 94 chili e quando ha vinto i Mondiali nel 2002 pesava 84 chili. Era negativo perché portava dietro di sé un gruppo di compagni".

(Supernova)

