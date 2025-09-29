Sandro Sabatini, su Pressing, ha parlato dell'Inter e ha fatto un confronto tra l'attuale allenatore nerazzurro, Cristian Chivu e l'ex tecnico Simone Inzaghi. «Credo che Chivu sia meglio di Simone Inzaghi. Sì, credo sia meglio perché si fa un po' di confusione sull'esperienza in panchina», ha spiegato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sabatini: “Credo che Chivu sia meglio di Inzaghi. E spiego perché”
ultimora
Sabatini: “Credo che Chivu sia meglio di Inzaghi. E spiego perché”
Il giornalista a Pressing ha confrontato la passata gestione dell'Inter e quella attuale
«Ma Inzaghi quando arriva all'Inter non aveva tantissime panchine, aveva allenato la Lazio per lo più il settore giovanile», ha sottolineato. I colleghi in studio gli hanno ricordato che il tecnico aveva vinto anche qualche trofeo con i biancocelesti. «Però - ha spiegato il giornalista - l'esperienza di Chivu in carriera non va misurata solo nelle 13 gare con il Parma va misurata per esempio su Esposito ed è molto più esperto lui a gestire l'attaccante che non Inzaghi perché lo ha visto crescere e lo ha accompagnato nella sua crescita. Ed è molto più esperto Chivu che Inzaghi a gestire certe situazioni ad Appiano con i tifosi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA