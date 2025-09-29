FC Inter 1908
"L'aria che tira in questo momento lascia pensare che la delibera possa passare ma ci vorrà molto tempo", spiega Sky Sport
Oggi è la giornata decisiva per il futuro di San Siro perché ci sarà il Consiglio comunale per discutere della delibera in merito alla cessione dello stadio ai due club.

Silvia Vallini, inviata Sky a Palazzo Marino, ha riportato le ultime novità che sembrano far trapelare ottimismo sul fatto che la delibera possa passare:

"Non è escluso che il Consiglio si possa protrarre fino a tarda notte, ci sono 51 emendamenti da discutere e votare più altri sub emendamenti, forse 2-3 di questi passeranno, uno è sicuro che è la white list, già approvato dai club. Si tratta di una lista di imprese scevre da infiltrazioni mafiose a cui verranno affidati i lavori per la realizzazione del progetto. Un'altra riguarda la sostenibilità e misure a tutela dei cittadini, l'altra i costi di bonifica per il terreno.

Altri emendamenti probabilmente verranno bocciati. C'è una novità dell'ultim'ora: uno degli indecisi della maggioranza sarebbe stato convinto dalle modifiche apportate alla delibera, ora i consiglieri a favore sono 24 e non più 23. E' caduto il numero legale, basta che ci siano 15 consiglieri perché la seduta sia valida ma deve esserci un voto in più a favore rispetto a quello contrario affinché la delibera passi oppure no. I consiglieri sono 48 più il Sindaco, ci sarà qualche astenuto e quindi il quorum potrebbe abbassarsi, l'aria che tira in questo momento lascia pensare che la delibera possa passare ma ci vorrà molto tempo, il Consiglio inizierà alle 16.30"

