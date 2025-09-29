"Non è escluso che il Consiglio si possa protrarre fino a tarda notte, ci sono 51 emendamenti da discutere e votare più altri sub emendamenti, forse 2-3 di questi passeranno, uno è sicuro che è la white list, già approvato dai club. Si tratta di una lista di imprese scevre da infiltrazioni mafiose a cui verranno affidati i lavori per la realizzazione del progetto. Un'altra riguarda la sostenibilità e misure a tutela dei cittadini, l'altra i costi di bonifica per il terreno.

Altri emendamenti probabilmente verranno bocciati. C'è una novità dell'ultim'ora: uno degli indecisi della maggioranza sarebbe stato convinto dalle modifiche apportate alla delibera, ora i consiglieri a favore sono 24 e non più 23. E' caduto il numero legale, basta che ci siano 15 consiglieri perché la seduta sia valida ma deve esserci un voto in più a favore rispetto a quello contrario affinché la delibera passi oppure no. I consiglieri sono 48 più il Sindaco, ci sarà qualche astenuto e quindi il quorum potrebbe abbassarsi, l'aria che tira in questo momento lascia pensare che la delibera possa passare ma ci vorrà molto tempo, il Consiglio inizierà alle 16.30"