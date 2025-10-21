FC Inter 1908
Capello: “Chivu bravo ad entrare in punta di piedi e non come una ruspa. E dopo la Juve ha…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così prima della gara dell'Inter contro l'Union Saint-Gilloise
Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così prima della gara dell'Inter contro l'Union Saint-Gilloise: "Chivu doveva entrare in punta di piedi, l'errore grave sarebbe stato entrare come una ruspa: ha parlato coi giocatori capendo dove poteva migliorare.

Ha fatto capire che non erano la squadra della finale, ma quella dell'anno precedente: quindi devono dimostrare che le critiche non erano giuste e che sono ancora la squadra da battere. Poi li ha messi tutti nelle giuste posizioni stimolandoli: io credevo in lui, l'ho conosciuto da calciatore.

E poi l'ha aiutato moltissimo conoscere l'ambiente. Con la sconfitta con la Juve ha capito di aver ritrovato la squadra dominante: sono tornati la squadra che ha vinto, dopo una sconfitta".

