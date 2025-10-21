FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Union SG-Inter, le formazioni UFFICIALI: da Pio Esposito e Zielinski a Frattesi, tutte le scelte

ultimora

Union SG-Inter, le formazioni UFFICIALI: da Pio Esposito e Zielinski a Frattesi, tutte le scelte

Union SG-Inter, le formazioni UFFICIALI: da Pio Esposito e Zielinski a Frattesi, tutte le scelte - immagine 1
Dopo le prime due vittorie in Champions League, l'Inter vuole dare continuità stasera e continuare il suo percorso netto in Europa
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Dopo le prime due vittorie in Champions League, l'Inter vuole dare continuità stasera e continuare il suo percorso netto in Europa: di fronte la squadra di Chivu si troverà i belgi dell'Union Saint-Gilloise.

Union SG-Inter, le formazioni UFFICIALI: da Pio Esposito e Zielinski a Frattesi, tutte le scelte- immagine 2
Getty

Per l'occasione il tecnico romeno sceglie Francesco Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez: panchina iniziale per Bonny. A centrocampo chance per Frattesi e Zielinski con Calhanoglu e non Sucic, sugli esterni ecco Dumfries e Carlos Augusto. Dietro rifiata a Akanji: c'è Bisseck con De Vrij e Bastoni davanti a Sommer.

Union SG-Inter, le formazioni UFFICIALI: da Pio Esposito e Zielinski a Frattesi, tutte le scelte- immagine 3
Getty Images

Le formazioni ufficiali:

Union SG - in attesa

INTER - Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro.

Leggi anche
Sky – Inter, novità di formazione con l’Union: non giocherà Sucic, ecco la scelta di...
Cannavaro: “Gattuso porterà sicuramente l’Italia al Mondiale. E come sempre capita...

© RIPRODUZIONE RISERVATA