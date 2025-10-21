Dopo le prime due vittorie in Champions League, l'Inter vuole dare continuità stasera e continuare il suo percorso netto in Europa: di fronte la squadra di Chivu si troverà i belgi dell'Union Saint-Gilloise.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Union SG-Inter, le formazioni UFFICIALI: da Pio Esposito e Zielinski a Frattesi, tutte le scelte
ultimora
Union SG-Inter, le formazioni UFFICIALI: da Pio Esposito e Zielinski a Frattesi, tutte le scelte
Dopo le prime due vittorie in Champions League, l'Inter vuole dare continuità stasera e continuare il suo percorso netto in Europa
Per l'occasione il tecnico romeno sceglie Francesco Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez: panchina iniziale per Bonny. A centrocampo chance per Frattesi e Zielinski con Calhanoglu e non Sucic, sugli esterni ecco Dumfries e Carlos Augusto. Dietro rifiata a Akanji: c'è Bisseck con De Vrij e Bastoni davanti a Sommer.
Le formazioni ufficiali:
Union SG - in attesa
INTER - Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA