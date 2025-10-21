FC Inter 1908
Capello sicuro: “Pio Esposito mio pallino: è già pronto per fare il titolare all’Inter”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così prima della gara dell'Inter contro l'Union Saint-Gilloise
Marco Astori
Marco Astori 

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così prima della gara dell'Inter contro l'Union Saint-Gilloise: "Non è che cambi tantissimo a livello di formazione, c'è il giusto equilibrio: non ci sono problemi.

Pio Esposito
Anche la difesa è equilibrata. Ritengo che la formazione sia offensiva, Frattesi dà qualcosa in più in avanti: e poi sono curiosissimo perché Pio Esposito è un mio pallino, lo ritengo un grande giocatore pronto per essere titolare".

