Il tecnico nerazzurro è riuscito a rivitalizzare una squadra arrivata spremuta e delusa al termine della scorsa stagione

Fabio Alampi Redattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 11:02)

Fabio Capello, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha voluto elogiare il lavoro di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter: "Sta facendo esperienza adesso, ma è intelligente e vedo che i risultati gli danno ragione. [...] Chivu ha trovato un gruppo già collaudato ma scottato dalla sconfitta in finale di Champions League contro il Psg, quindi da rigenerare innanzitutto psicologicamente. [...] Sta garantendo una crescita costante. Ha portato a casa i risultati giusti per arrivare in cima alla classifica e poi mantenere questa posizione".

"La mano di Chivu si vede su tutto il gruppo nel suo complesso. Recuperare l'autostima persa dopo la batosta della finale di Monaco non era affatto cosa semplice, così come ridare fiducia, concretezza e gioco a tutta la squadra. Ma Chivu ha lavorato subito, e continua a farlo, sulla psicologia del gruppo. Lo seguono tutti e tutti stanno dando il massimo".

"L'Inter al momento ha una mancanza, ed è l'assenza di Dumfries per infortunio, gli altri invece ne hanno qualcuna in più. Ma il punto è che l'Inter non aveva bisogno di fare chissà quale mercato l'estate scorsa, aveva soltanto la impellente necessità di essere ricompattata e Chivu l'ha fatto. Il Milan invece doveva, e deve, trovare nuove risorse dal mercato. Però in vista dell'estate prossima, fossi l'Inter, penserei di più ai grandi in scadenza da sostituire. Il club avrà cinque over 30 in questa situazione a giugno, tutti giocatori importanti, di una certa età e a fine contratto".