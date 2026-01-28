FC Inter 1908
Zoff: “Scudetto o Champions per l’Inter? Non voglio sentire questi discorsi. No paragoni per Pio”

Dino Zoff
Intervistato da Repubblica, l'ex portiere ha parlato del cammino dell'Inter e dell'ultima sfida di questa sera in casa del Dortmund
Andrea Della Sala 

Intervistato da Repubblica, l'ex portiere Dino Zoff ha parlato del cammino dell'Inter e dell'ultima sfida di questa sera in casa del Dortmund

L'Inter a Dortmund proverà ad agganciare il treno ottavi.

«Quel campo è difficile. Però Chivu ha una squadra robusta, completa. Lo sta dimostrando con il ritmo che tiene in campionato».

Dovrebbe privilegiare la corsa allo scudetto per evitare di disperdere energie?

«Non voglio sentire un discorso del genere. Fare calcoli non è mai la cosa giusta. Magari lasci una competizione e poi fallisci nell'altra».

Pio Esposito sarà il centravanti del futuro della Nazionale? C'è già chi lo paragona a Vieri.

«Sta facendo bene, ma andiamoci piano con i confronti. Non mettiamogli pressione».

Per lo scudetto c'è pure il Milan?

«Sarà decisivo Leao: dovesse esprimersi tutte le sue potenzialità, la lotta diventerebbe interessante. Il distacco non è così ampio e Allegri non gioca le coppe».

