Saranno quindi playoff per l'Inter, che arriva decima in classifica nel maxi-girone: negli spareggi affronterà una tra il Bodo Glimt, arrivato 23esimo, e il Benfica del grande ex Jose Mourinho 24esimo. Agli eventuali ottavi, invece, ci sarà una tra Manchester City e Sporting. La risposta venerdì al sorteggio a Nyon.