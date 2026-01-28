La vittoria di Dortmund targata Dimarco e Diouf riporta l'Inter al successo in Champions League dopo tre sconfitte consecutive. Il successo in Germania non permette però alla squadra di Chivu di accedere direttamente agli ottavi di finale.
Saranno quindi playoff per l'Inter, che arriva decima in classifica nel maxi-girone: negli spareggi affronterà una tra il Bodo Glimt, arrivato 23esimo, e il Benfica del grande ex Jose Mourinho 24esimo. Agli eventuali ottavi, invece, ci sarà una tra Manchester City e Sporting. La risposta venerdì al sorteggio a Nyon.
