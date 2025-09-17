Hanno giurato oggi alla presenza del presidente dell'Indonesia, Prabowo Subianto, due nuovi ministri e tre nuovi viceministri. Lo riferisce la presidenza indonesiana. Djamari Chaniago e' stato nominato ministro coordinatore per gli Affari politici e di sicurezza mentre Erick Thohir ministro della Gioventu' e dello sport. I nuovi vice sono Afriansyah Noor al ministero del Lavoro, Rohmat Marzuki al ministero delle Foreste e Farida Farichah al ministero delle Cooperative.

Djamari Chaniago ha preso il posto di Budi Gunawan mentre Erick Thohir e' subentrato a Dito Ariotedjo. Thohir, presidente della Federazione calcistica dell'Indonesia, e' noto in Italia per essere stato presidente dell'Inter. Con le nuove nomine si amplia il rimpasto di governo attuato da Prabowo. L'8 settembre hanno giurato altri quattro nuovi ministri e un nuovo viceministro: Purbaya Yudhi Sadewa come ministro delle Finanze; Mukhtarudin alla Protezione dei lavoratori migranti indonesiani e Ferry Joko Yuliantono alle Cooperative; Mochamad Irfan Yusuf e Dahnil Anzar Simanjuntak rispettivamente ministro e viceministro dell'Hajj e dell'Umrah (i pellegrinaggi islamici).