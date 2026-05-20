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Capello: “Il guardiolismo ci ha rovinati, fa venire il latte alle ginocchia. Dobbiamo…”
Intervenuto al "Global Launch of the 100’s" dell’European Golden Boy, Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole riprese da TMW:
Perché in Italia non si formano più i difensori?
“Il guardiolismo ci ha rovinato. Abbiamo voluto copiare quel sistema di gioco con calciatori che non sanno fare quella cosa lì, non insegnando più a difendere. Stessa cosa per i portieri, che per prima cosa devono saper parare e non giocare coi piedi. A me il possesso palla, il guardiolismo, fa venire il latte alle ginocchia. Così non si fanno verticalizzazioni e i giocatori non rischiano più, perdendo in personalità.
Dobbiamo fare questo cambio di mentalità, dobbiamo giocare in verticale. Ma per farlo serve tecnica, serve allenarla e in Italia non ne siamo capaci al momento. Coi bambini bisogna fare tecnica, tecnica e tecnica. Qua in Italia la palla saltella, negli altri paesi la palla scorre via velocemente. Senza tecnica non vai più da nessuna parte".
(Fonte: TMW Radio)
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