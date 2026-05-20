Perché in Italia non si formano più i difensori?

“Il guardiolismo ci ha rovinato. Abbiamo voluto copiare quel sistema di gioco con calciatori che non sanno fare quella cosa lì, non insegnando più a difendere. Stessa cosa per i portieri, che per prima cosa devono saper parare e non giocare coi piedi. A me il possesso palla, il guardiolismo, fa venire il latte alle ginocchia. Così non si fanno verticalizzazioni e i giocatori non rischiano più, perdendo in personalità.