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fcinter1908 ultimora Capello: “Il guardiolismo ci ha rovinati, fa venire il latte alle ginocchia. Dobbiamo…”

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Capello: “Il guardiolismo ci ha rovinati, fa venire il latte alle ginocchia. Dobbiamo…”

Capello: “Il guardiolismo ci ha rovinati, fa venire il latte alle ginocchia. Dobbiamo…” - immagine 1
Intervenuto al "Global Launch of the 100’s" dell’European Golden Boy, Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervenuto al "Global Launch of the 100’s" dell’European Golden Boy, Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole riprese da TMW:

Capello: “Il guardiolismo ci ha rovinati, fa venire il latte alle ginocchia. Dobbiamo…”- immagine 2

Perché in Italia non si formano più i difensori?

Capello: “Il guardiolismo ci ha rovinati, fa venire il latte alle ginocchia. Dobbiamo…”- immagine 3
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Il guardiolismo ci ha rovinato. Abbiamo voluto copiare quel sistema di gioco con calciatori che non sanno fare quella cosa lì, non insegnando più a difendere. Stessa cosa per i portieri, che per prima cosa devono saper parare e non giocare coi piedi. A me il possesso palla, il guardiolismo, fa venire il latte alle ginocchia. Così non si fanno verticalizzazioni e i giocatori non rischiano più, perdendo in personalità.

Dobbiamo fare questo cambio di mentalità, dobbiamo giocare in verticale. Ma per farlo serve tecnica, serve allenarla e in Italia non ne siamo capaci al momento. Coi bambini bisogna fare tecnica, tecnica e tecnica. Qua in Italia la palla saltella, negli altri paesi la palla scorre via velocemente. Senza tecnica non vai più da nessuna parte".

(Fonte: TMW Radio)

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