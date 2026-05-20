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fcinter1908 ultimora Hakimi: “Io interista, troppo contento del doblete. Spero di rivederli presto”

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Hakimi: “Io interista, troppo contento del doblete. Spero di rivederli presto”

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Le parole d'amore del laterale marocchino nei confronti dei nerazzurri dopo la stagione terminata con due titoli
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Ha lasciato l'Inter ormai da diversi anni, ma Achraf Hakimi porta ancora nel cuore i colori nerazzurri. Anche dell'Inter, oltre che ovviamente del suo PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel media day organizzato a in vista della finale di Champions League:

Hakimi: “Io interista, troppo contento del doblete. Spero di rivederli presto”- immagine 2

"Non è stato facile raggiungere la seconda finale di fila, ma siamo orgogliosi e vogliamo vincere ancora. Luis Enrique? Ha cambiato la mentalità del PSG in due anni, ora siamo come una famiglia e così è tutto più facile, si vede anche in campo. Chiunque gioca, va nella stessa direzione.

Io sono fortunato di essere in questa squadra, giocare con tanti campioni e questo allenatore che ha cambiato la mia mentalità. Kvara? A Napoli ha fatto un anno incredibile, ora è troppo importante per noi. Inter? Sono interista e sono troppo contento per la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, spero continuino così e di rivederli presto. Se ho scritto a qualcuno? Mi trovo troppo bene con Lautaro"

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