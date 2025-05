Per come la vedo io, nei grandi appuntamenti è sempremeglio che le due squadre si presentino con tutte le loro stelle. Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia: un campione non al top a volte può diventare un problema, piuttosto che una soluzione. Vedremo Lautaro e Lewa come staranno. Al di là degli infortuni (l'Inter non avrà Pavard, il Barça è senza i terzini Koundé e Baldé), io credo che Inzaghi debba pretendere di più dal suo centrocampo e, in particolare, da Calhanoglu. Il turco mi è sembrato il più in difficoltà di fronte alla feroce pressione degli avversari. Calha, così come Barella e Mkhitaryan, dovràmettere più qualità, velocità e coraggio nelle giocate, altrimenti il rischio è che il pallone torni sempre troppo in fretta nei piedi educati dei catalani.