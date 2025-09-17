Pandev: “Inter, è uscito fuori il gruppo e non era facile dopo Torino. Chivu…”

Al termine di Ajax-Inter, Goran Pandev ha commentato la vittoria della squadra di Chivu dagli studi di Sky Sport. "Thuram ha fatto due gol bellissimi, soprattutto il secondo dove ha messo forza e grinta. Il primo gol è arrivato nel momento giusto, dopo è stato più facile avere spazi e sappiamo che l'Inter negli spazi è devastante".

"Questa squadra quando è in difficoltà esce sempre fuori e questa sera lo ha dimostrato, non era facile dopo la Juve dove sono arrivate tantissime critiche e lo abbiamo visto con Sommer che ha fatto una parata decisiva. È uscito fuori il gruppo, Cristian si è affidato a loro e non ha sbagliato. In Champions è sempre fondamentale partire bene".