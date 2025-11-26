Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato così dell'Inter in vista della partita contro l'Atletico Madrid:
Capello: “Ecco il difetto più grande dell’Inter. Ma l’Atletico è alla portata”
"L'Atletico non è semplice da affrontare ma è alla portata dell'Inter", sostiene Fabio Capello ai microfoni di Sky
"L'Atletico non è semplice ma è alla portata dell'Inter. L'Atletico, è vero, è una squadra difficile, particolare, l'altro giorno ha sofferto anche in Liga e poi è arrivato Raspadori a deciderla con un guizzo. L'Inter deve essere più concreta e attenta perché le qualità ce le ha.
L'Inter deve essere più convinta, a volte si addormenta, gioca bene ma non continuità nei 90' ed è questo è il suo difetto più grande. Deve essere attentissima, l'Atletico sta recuperando in Liga e risalendo in classific ama non è ancora quell'Atletico che una volta era davvero difficile da affrontare"
