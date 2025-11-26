FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Capello: “Ecco il difetto più grande dell’Inter. Ma l’Atletico è alla portata”

ultimora

Capello: “Ecco il difetto più grande dell’Inter. Ma l’Atletico è alla portata”

Capello: “Ecco il difetto più grande dell’Inter. Ma l’Atletico è alla portata” - immagine 1
"L'Atletico non è semplice da affrontare ma è alla portata dell'Inter", sostiene Fabio Capello ai microfoni di Sky
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato così dell'Inter in vista della partita contro l'Atletico Madrid:

Capello: “Ecco il difetto più grande dell’Inter. Ma l’Atletico è alla portata”- immagine 2
Getty

"L'Atletico non è semplice ma è alla portata dell'Inter. L'Atletico, è vero, è una squadra difficile, particolare, l'altro giorno ha sofferto anche in Liga e poi è arrivato Raspadori a deciderla con un guizzo. L'Inter deve essere più concreta e attenta perché le qualità ce le ha.

Capello: “Ecco il difetto più grande dell’Inter. Ma l’Atletico è alla portata”- immagine 3
Getty Images

L'Inter deve essere più convinta, a volte si addormenta, gioca bene ma non continuità nei 90' ed è questo è il suo difetto più grande. Deve essere attentissima, l'Atletico sta recuperando in Liga e risalendo in classific ama non è ancora quell'Atletico che una volta era davvero difficile da affrontare"

Leggi anche
Capello: “La Roma di Gasperini ha una qualità simile alla mia Roma”
Champions League, la classifica completa: Inter resta terza, Chelsea e Dortmund si portano a -2

© RIPRODUZIONE RISERVATA