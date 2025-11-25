Si è conclusa la prima tornata delle gare della 5a giornata del girone unico della Champions League. Vittorie per le italiane Juventus e Napoli contro Bodo Glimt e Qarabag, che salgono rispettivamente a 6 e 7 punti.
Champions League, la classifica completa: Inter resta terza, Chelsea e Dortmund si portano a -2
Si è conclusa la prima tornata delle gare della 5a giornata del girone unico della Champions League: la classifica in attesa dei risultati di domani
Sconfitto invece a sorpresa il Manchester City in casa col Bayer Leverkusen: la squadra di Guardiola manca il sorpasso all'Inter in classifica e resta a quota 10 punti. Cade anche il Barcellona in casa del Chelsea e resta a 7: 10 punti invece per i Blues, così come il Dortmund, che vince in casa col Villarreal.
Il Newcastle perde in casa col Marsiglia ma resta ancora nelle prime 8 in attesa delle gare di domani sera.
Ecco la classifica completa:
