"Questa Roma di Gasperini sembra avere lo stesso carattere della mia Roma. Nel mio primo anno in giallorosso avevo una squadra in costruzione, proprio come questa Roma".
Capello: “La Roma di Gasperini ha una qualità simile alla mia Roma”
"Gasperini è stato molto bravo a infondere fiducia ai giocatori, ha fatto crescere Soulé e Dybala", dice Capello
Fabio Capello fa un tuffo nel passando paragonando i giallorossi da lui allenati arrivati poi a vincere lo scudetto alla squadra guidata ora da Gasperini che "è riuscito a trasmettere forza, volontà e carattere alla squadra, soprattutto ha portato la continuità - ha detto l'ex tecnico a Sky -, caratteristica molto difficile da trovare a Roma.
Gasperini è stato molto bravo a infondere fiducia ai giocatori, ha fatto crescere Soulé e Dybala, questo significa che è entrato nella testa dei calciatori. Per Gasperini il godimento è solo la vittoria, il resto non conta, in questo mi somiglia".
