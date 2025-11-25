"Gasperini è stato molto bravo a infondere fiducia ai giocatori, ha fatto crescere Soulé e Dybala", dice Capello

Matteo Pifferi Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 23:32)

"Questa Roma di Gasperini sembra avere lo stesso carattere della mia Roma. Nel mio primo anno in giallorosso avevo una squadra in costruzione, proprio come questa Roma".

Fabio Capello fa un tuffo nel passando paragonando i giallorossi da lui allenati arrivati poi a vincere lo scudetto alla squadra guidata ora da Gasperini che "è riuscito a trasmettere forza, volontà e carattere alla squadra, soprattutto ha portato la continuità - ha detto l'ex tecnico a Sky -, caratteristica molto difficile da trovare a Roma.

Gasperini è stato molto bravo a infondere fiducia ai giocatori, ha fatto crescere Soulé e Dybala, questo significa che è entrato nella testa dei calciatori. Per Gasperini il godimento è solo la vittoria, il resto non conta, in questo mi somiglia".