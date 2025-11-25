FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Capello: “La Roma di Gasperini ha una qualità simile alla mia Roma”

ultimora

Capello: “La Roma di Gasperini ha una qualità simile alla mia Roma”

Capello: “La Roma di Gasperini ha una qualità simile alla mia Roma” - immagine 1
"Gasperini è stato molto bravo a infondere fiducia ai giocatori, ha fatto crescere Soulé e Dybala", dice Capello
Matteo Pifferi Redattore 

"Questa Roma di Gasperini sembra avere lo stesso carattere della mia Roma. Nel mio primo anno in giallorosso avevo una squadra in costruzione, proprio come questa Roma".

Capello: “La Roma di Gasperini ha una qualità simile alla mia Roma”- immagine 2
Getty Images

Fabio Capello fa un tuffo nel passando paragonando i giallorossi da lui allenati arrivati poi a vincere lo scudetto alla squadra guidata ora da Gasperini che "è riuscito a trasmettere forza, volontà e carattere alla squadra, soprattutto ha portato la continuità - ha detto l'ex tecnico a Sky -, caratteristica molto difficile da trovare a Roma.

Capello: “La Roma di Gasperini ha una qualità simile alla mia Roma”- immagine 3
Getty Images

Gasperini è stato molto bravo a infondere fiducia ai giocatori, ha fatto crescere Soulé e Dybala, questo significa che è entrato nella testa dei calciatori. Per Gasperini il godimento è solo la vittoria, il resto non conta, in questo mi somiglia".

Leggi anche
Champions League, la classifica completa: Inter resta terza, Chelsea e Dortmund si portano a -2
Romondini: “Allegri e Gasperini, grandissimo lavoro. Scudetto? Tra Roma e Milan...

© RIPRODUZIONE RISERVATA