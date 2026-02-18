Claudio Marchisio, ex calciatore, ha parlato a Prime Video prima della sfida dell'Inter in Champions League contro il Bodo/Glimt

Marco Astori Redattore 18 febbraio - 20:58

Claudio Marchisio, ex calciatore, ha parlato a Prime Video prima della sfida dell'Inter in Champions League contro il Bodo/Glimt: "L'Inter avrà analizzato le partite del Bodo con le grandi: soffre molto in difesa e attacca con grande pressione alta, ma la soffre a sua volta. L'Inter dovrà essere lucida nelle uscite e in grado di pressare. Ha le qualità per giocarsela già all'andata e mettersi un tassello importante.

Le rotazioni? Giochi ogni tre giorni, l'allenatore deve capire in 48 ore come impostare la squadra: l'importante è avere una rosa importante e l'Inter ce l'ha. Il caso Bastoni? Secondo me siamo stati tutti giocatori, in campo ci sono dinamiche in cui in tante situazioni proviamo ad accentuare: se so che l'avversario mi sta venendo addosso e posso comportarmi col corpo in modo diverso per conquistarmi qualcosa.

Ma è stata la reazione: oggi vediamo tutto, quello è l'esempio che serve meno anche ai giovani. E' quella la responsabilità del grande atleta. La vera problematica è che quando c'è il VAR è che si fanno le cose a spezzettoni: così ci sono dinamiche che non piacciono più. Barella play? E' la soluzione migliore, sappiamo bene quanto sia dinamico e importante: ha appreso tanta esperienza e può crearsi questo ruolo. Può essere che un ruolo per il suo futuro".