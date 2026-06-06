Dal palco della Milano Football Week è intervenuto Fabio Capello: "Il miglior attaccante mai avuto in carriera? Senza dubbi Ronaldo, non c'è paragone con Cristiano. Certo, non gli piaceva far sacrifici e allenarsi, ma il più grande di tutti è stato lui: una qualità che non ho visto in nessun altro giocatore. Unico. Al Real faceva solo danni, gli piaceva fare festa. Negli spogliatoi c'era odore di alcol dopo le serate che si concedeva e in cui trascinava alcuni compagni. Lo costrinsi ad andarsene. Parlai con Berlusconi, dicendogli che l'avremmo mandato in Arabia; mi chiese come fosse e come si comportasse, gli risposi che adorava divertirsi e fare festa, il giorno dopo lessi sulla Gazzetta che Ronaldo sarebbe andato al Milan".