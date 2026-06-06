L'ex allenatore dell'Inter Primavera, attualmente senza panchina dopo l'esonero di Novara a dicembre, sarebbe il principale candidato per assumere la guida della Pianese, formazione toscana reduce da un brillante sesto posto nel girone B e attualmente senza tecnico dopo l'addio di Alessandro Birindelli, che nella giornata di ieri ha firmato un contratto biennale proprio con il Novara. Lo rivela il Quotidiano Sportivo.