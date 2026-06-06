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Ex Inter, nuova chance in Serie C per Zanchetta? Si libera la panchina della Pianese

Ex Inter, nuova chance in Serie C per Zanchetta? Si libera la panchina della Pianese - immagine 1
L'ex allenatore della Primavera nerazzurra, reduce dall'esonero di dicembre a Novara, potrebbe ripartire dalla Toscana
Fabio Alampi Redattore 

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Il futuro di Andrea Zanchetta potrebbe essere ancora in Serie C.

Ex Inter, nuova chance in Serie C per Zanchetta? Si libera la panchina della Pianese- immagine 2
Getty Images

L'ex allenatore dell'Inter Primavera, attualmente senza panchina dopo l'esonero di Novara a dicembre, sarebbe il principale candidato per assumere la guida della Pianese, formazione toscana reduce da un brillante sesto posto nel girone B e attualmente senza tecnico dopo l'addio di Alessandro Birindelli, che nella giornata di ieri ha firmato un contratto biennale proprio con il Novara. Lo rivela il Quotidiano Sportivo.

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