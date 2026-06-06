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Fabio Alampi Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 13:13)

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Nella giornata di ieri l'Inter ha ufficializzato il primo movimento di mercato per la stagione 2026/27: il ritorno a casa di Aleksandar Stankovic, reduce da una brillantissima e convincente esperienza in Belgio con la maglia del Club Brugge. Una notizia che ha reso felici i tifosi nerazzurri, sia per il cognome del ragazzo che non può che evocare dolcissimi ricordi, sia per quanto dimostrato in campo, anche a livello internazionale. Un giocatore giovane, talentuoso, prodotto del settore giovanile interista: insomma, proprio una bella storia.

Niente da valutare — Tuttavia, le dichiarazioni del presidente Marotta ("È un giocatore che era importante tutelare da un punto di vista patrimoniale, quello che succederà da un punto di vista concettuale lo vedremo più avanti") hanno un po' smorzato questo entusiasmo, lasciando intendere che l'ipotesi di una nuova cessione di Stankovic jr non è assolutamente da escludere. Per questo motivo in serata si è fatta strada la narrazione che prevede il bisogno di Chivu di valutare il giocatore in estate, durante il ritiro, per poi decidere il da farsi. La realtà è però un'altra: Chivu non ha bisogno di valutare un bel niente.

Questione esclusivamente economica — Il tecnico rumeno conosce fin troppo bene Aleksandar, da quando era un bambino: suo padre Dejan era uno dei suoi migliori amici ai tempi in cui giocavano insieme all'Inter, e le rispettive famiglie si frequentavano anche al di fuori del campo. Senza dimenticare che Chivu cominciò la sua carriera da allenatore nel 2018, con l'U14 nerazzurra: l'annata dei 2005, proprio quella di Aleksandar e di Pio Esposito, per intenderci. I due si sono poi ritrovati in Primavera, con Stankovic capitano e braccio destro di Chivu sul terreno di gioco.

Il "dilemma Stankovic", a conti fatti, sarà esclusivamente una questione economica. La realtà dei fatti è molto semplice: oggi, dopo l'esaltante stagione con il Club Brugge, Aleksandar ha una determinata valutazione. Dovesse rimanere all'Inter, il rischio di poter avere un ruolo meno centrale, dovendo confrontarsi con gente come Barella, Calhanoglu, Zielinski o Mkhitaryan, è alto, e di conseguenza il suo valore potrebbe scendere. La situazione è molto semplice: scegliere o meno di puntare su Stankovic. Il gioco vale la candela.