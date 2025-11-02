Intervenuto a Sky Calcio Club, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo del Verona

Marco Astori Redattore 2 novembre - 23:26

Intervenuto a Sky Calcio Club, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo del Verona: "La classifica per me rimarrà così perché ci sono squadre che non fanno le coppe come Milan e Como, attenzione al Como, che può aggiungersi.

Le altre che hanno le coppe non potranno staccarsi, c'è stanchezza. Però se mi chiedete le favorite io dico ancora Inter che è la squadra che mi impressiona di più, anche se oggi mi è parsa l'Inter dell'anno scorso che quando il risultato era sul pareggio cercava la vittoria e poi come andava in vantaggio si addormentava.

L'ho vista passarsi la palla tranquillamente con una lentezza esasperante. Non è leziosa, non ha la rabbia di cercare il secondo gol, non ha la voglia: perdeva anche tempo, tanti palloni al portiere".