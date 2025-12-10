Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato così di Inter-Liverpool, match deciso dal rigore segnato da Szoboszlai:
Capello: “Liverpool quasi come il PSG. L’Inter mi ha fatto una buona impressione ma Chivu…”
"L'Inter mi ha fatto una buona impressione nel complesso", ammette Fabio Capello sulla partita dei nerazzurri col Liverpool
"Il Liverpool l'ho visto anche di recente e non ha giocato come ha giocato stasera, abbiamo visto tanta intensità e un bel pressing. Solo nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo è calato e l'Inter è uscita e ha creato qualcosa.
Il Liverpool mi ha ricordato il PSG, ovviamente con meno qualità rispetto ai francesi. L'Inter mi ha fatto una buona impressione nel complesso, gli slot dei cambi però hanno inciso e Chivu non ha potuto fare i cambi nel modo giusto"
