L'Inter perde 1-0 contro il Liverpool a San Siro: ecco le dichiarazioni di Zielinski ai microfoni di Sky Sport dopo la partita
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Liverpool, Piotr Zielinski ha parlato così del match di San Siro:

"Siamo delusi e arrabbiati, un po' di tutto. Abbiamo fatto una buona partita, ci è mancata qualcosa lì davanti per far gol. Le decisioni arbitrali, non so, dal campo non sembrava mai fallo, però purtroppo se fischiano questi falli saranno tutti rigori tra poco"

