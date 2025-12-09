Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Liverpool, Piotr Zielinski ha parlato così del match di San Siro:
Zielinski: “Delusi e arrabbiati. Rigore? Se fischiano sti falli, tra poco…”
L'Inter perde 1-0 contro il Liverpool a San Siro: ecco le dichiarazioni di Zielinski ai microfoni di Sky Sport dopo la partita
"Siamo delusi e arrabbiati, un po' di tutto. Abbiamo fatto una buona partita, ci è mancata qualcosa lì davanti per far gol. Le decisioni arbitrali, non so, dal campo non sembrava mai fallo, però purtroppo se fischiano questi falli saranno tutti rigori tra poco"
