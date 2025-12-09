Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Liverpool, Fabio Capello ha parlato così del rigore che ha deciso il match:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Capello: “Rigore Liverpool scandaloso, è un’ingiustizia. Il VAR stasera…”
ultimora
Capello: “Rigore Liverpool scandaloso, è un’ingiustizia. Il VAR stasera…”
L'Inter perde 1-0 contro il Liverpool a San Siro: ecco le dichiarazioni di Capello ai microfoni di Sky Sport dopo la partita
"Rigore scandaloso, non si può dare. Non capisco l'intervento del VAR, c'è stata una simulazione incredibile di Wirtz, non ho capito il VAR di stasera.
Per annullare il gol del Liverpool, 3 minuti per vedere un chiaro tocco di mano, poi chiama l'arbitro per un fallo che si vede ad ogni calcio d'angolo. Questa è una vergogna, è una vergogna fischiare un rigore del genere. E' stata un'ingiustizia. L'arbitro vede tutto molto bene, non è coperto e lascia correre non fischiando niente"
© RIPRODUZIONE RISERVATA