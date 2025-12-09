Capello: “Rigore Liverpool scandaloso, è un’ingiustizia. Il VAR stasera…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Liverpool, Fabio Capello ha parlato così del rigore che ha deciso il match:

Per annullare il gol del Liverpool, 3 minuti per vedere un chiaro tocco di mano, poi chiama l'arbitro per un fallo che si vede ad ogni calcio d'angolo. Questa è una vergogna, è una vergogna fischiare un rigore del genere. E' stata un'ingiustizia. L'arbitro vede tutto molto bene, non è coperto e lascia correre non fischiando niente"