Capello: “Rigore Liverpool scandaloso, è un’ingiustizia. Il VAR stasera…”

L'Inter perde 1-0 contro il Liverpool a San Siro: ecco le dichiarazioni di Capello ai microfoni di Sky Sport dopo la partita
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Liverpool, Fabio Capello ha parlato così del rigore che ha deciso il match:

"Rigore scandaloso, non si può dare. Non capisco l'intervento del VAR, c'è stata una simulazione incredibile di Wirtz, non ho capito il VAR di stasera.

Per annullare il gol del Liverpool, 3 minuti per vedere un chiaro tocco di mano, poi chiama l'arbitro per un fallo che si vede ad ogni calcio d'angolo. Questa è una vergogna, è una vergogna fischiare un rigore del genere. E' stata un'ingiustizia. L'arbitro vede tutto molto bene, non è coperto e lascia correre non fischiando niente"

