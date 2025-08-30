Intervenuto negli studi di Sky Sport prima di Pisa-Roma, Fabio Capello ha commentato il mercato delle big di Serie A, elogiando soprattutto il Napoli di Conte:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Capello: “Il Napoli stacca tutte le altre in questo mercato, ha alzato molto il livello”
ultimora
Capello: “Il Napoli stacca tutte le altre in questo mercato, ha alzato molto il livello”
Intervenuto negli studi di Sky Sport prima di Pisa-Roma, Fabio Capello ha commentato il mercato delle big di Serie A, elogiando soprattutto il Napoli
"Il Napoli stacca tutte le altre in questo mercato, perché è partito con le idee chiare, anche se l'infortunio di Lukaku è stato pesante. In questo momento, Hojlund è il miglior giocatore che potevano prendere".
"Ma condivido le loro mosse, hanno alzato il livello per essere competitivi sia in Italia che in Champions League".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA