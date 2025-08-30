Il Napoli ospita il Cagliari nella seconda giornata di campionato: queste le formazioni ufficiali scelte da Conte e Pisacane.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari
NAPOLI - Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Spinazzola; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Lucca.
CAGLIARI - Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Folorunsho; Esposito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA