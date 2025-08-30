FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari

ultimora

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari - immagine 1
Il Napoli ospita il Cagliari nella seconda giornata di campionato: queste le formazioni ufficiali scelte da Conte e Pisacane
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Il Napoli ospita il Cagliari nella seconda giornata di campionato: queste le formazioni ufficiali scelte da Conte e Pisacane.

NAPOLI - Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Spinazzola; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Lucca.

CAGLIARI - Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Folorunsho; Esposito.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Roma: tutte le scelte

© RIPRODUZIONE RISERVATA