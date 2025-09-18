Presente negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato la vittoria dell'Inter sul campo dell'Ajax. In particolare il tecnico si è focalizzato sulla prova di Francesco Pio Esposito . "La cosa bella è come si è mosso in simbiosi con Thuram, questo vuol dire che è uno intelligente, uno che sa vedere il gioco, sa posizionarsi. La cosa più bella di questo giocatore è il controllo di palla, ha un controllo di palla fantastico. Riuscire a giocare con quella personalità, con quella qualità, mi ha impressionato".

"Altra cosa bella che ha è la visione di gioco, quando c'è da tenere la palla la tiene, quando c'è da giocarla di prima la gioca di prima. Riesce a vedere anche dietro, due volta ha fatto dei passaggi veramente importanti che hanno permesso ai giocatori di tirare in porta. Come intelligenza può assomigliare a Dzeko, ha detto che sta lavorando per aumentare la velocità, spero gli riesca anche se non è una cosa facile, però è un giocatore che sarà interessante anche per la Nazionale".