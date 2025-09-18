Pagelle CdS – Sommer si riscatta, Thuram mette in crisi l’Ajax. Esposito non soffre

Sommer 7 - Si riscatta dopo il disastro di Torino. Cancella la fuga solitaria di Godts e subito dopo Thuram colpisce. Decisivo, al netto di un’uscita sbagliata nel finale.

De Vrij 7- Lucido e puntuale. Si prende Weghorst e non lo molla mai. E aggiunge anche diverse letture preziose.