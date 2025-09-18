Buona la prima in Champions League per l'Inter che batte l'Ajax 2-0 grazie alla doppietta di Thuram. Queste le pagelle del Corriere dello Sport:
Pagelle CdS – Sommer si riscatta, Thuram mette in crisi l’Ajax. Esposito non soffre
Sommer 7 - Si riscatta dopo il disastro di Torino. Cancella la fuga solitaria di Godts e subito dopo Thuram colpisce. Decisivo, al netto di un’uscita sbagliata nel finale.
De Vrij 7- Lucido e puntuale. Si prende Weghorst e non lo molla mai. E aggiunge anche diverse letture preziose.
A. Bastoni 6,5 - Molto aggressivo su Edvarsen, tanto da commettere qualche fallo di troppo. Non sempre sincronizzato con Dimarco.
Dumfries 6,5 - L’Amsterdam arena lo fischia, ma lui nemmeno se ne accorge. Ci mette un po’ per avere la meglio su Wijndal, poi affonda ripetutamente.
Calhanoglu 6,5 - In cabina di regia accende la luce solo a intermittenza, alzando poco il ritmo. Ma dalla bandierina è una sentenza: il pallone è teleguidato per la testa di Thuram.
M. Thuram 8 - Tante giocate, tante iniziative. Quasi da solo, mette in crisi l’intera retroguardia olandese. Cancellato il rigore, rimedia subito con una doppia incornata su angolo: sta diventando uno specialista.
P. Esposito 7 - Debutto da titolare in Champions. Non ha solo fisico, ma anche tecnica e senso del gioco. Non soffre il palcoscenico, al contrario lo governa.
