Pagelle CdS – Sommer si riscatta, Thuram mette in crisi l’Ajax. Esposito non soffre

Pagelle CdS – Sommer si riscatta, Thuram mette in crisi l’Ajax. Esposito non soffre - immagine 1
Buona la prima in Champions League per l'Inter che batte l'Ajax 2-0 grazie alla doppietta di Thuram. Queste le pagelle del Corriere dello Sport
Andrea Della Sala 

Buona la prima in Champions League per l'Inter che batte l'Ajax 2-0 grazie alla doppietta di Thuram. Queste le pagelle del Corriere dello Sport:

Sommer 7 - Si riscatta dopo il disastro di Torino. Cancella la fuga solitaria di Godts e subito dopo Thuram colpisce. Decisivo, al netto di un’uscita sbagliata nel finale.

De Vrij 7- Lucido e puntuale. Si prende Weghorst e non lo molla mai. E aggiunge anche diverse letture preziose.

Pagelle CdS – Sommer si riscatta, Thuram mette in crisi l’Ajax. Esposito non soffre- immagine 2
Getty Images

A. Bastoni 6,5 - Molto aggressivo su Edvarsen, tanto da commettere qualche fallo di troppo. Non sempre sincronizzato con Dimarco.

Dumfries 6,5 - L’Amsterdam arena lo fischia, ma lui nemmeno se ne accorge. Ci mette un po’ per avere la meglio su Wijndal, poi affonda ripetutamente.

Calhanoglu 6,5 - In cabina di regia accende la luce solo a intermittenza, alzando poco il ritmo. Ma dalla bandierina è una sentenza: il pallone è teleguidato per la testa di Thuram.

M. Thuram 8 - Tante giocate, tante iniziative. Quasi da solo, mette in crisi l’intera retroguardia olandese. Cancellato il rigore, rimedia subito con una doppia incornata su angolo: sta diventando uno specialista.

P. Esposito 7 - Debutto da titolare in Champions. Non ha solo fisico, ma anche tecnica e senso del gioco. Non soffre il palcoscenico, al contrario lo governa.

