L'Inter perde anche al ritorno a San Siro e viene eliminata dalla Champions dal Bodo Glimt: le parole di Capello

Matteo Pifferi Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 00:17)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Bodo Glimt, Fabio Capello ha parlato così del match di San Siro:

"Inter troppo lenta in tutte le giocate, senza velocità, ha cercato di entrare centralmente e non c'è riuscita. Nessuno è stato in grado di dribblare l'avversario, sono mancati i dribbling. Nel primo tempo molti angoli ma zero pericoli, Dimarco non è stato mai servito, questo ha penalizzato l'Inter. Ha avuto occasioni solo su angolo, non ha giocato con la velocità necessaria per battere il Bodo, è mancata qualcosa. Con Sucic è cambiato qualcosa anche se tardi"

"Ho visto poca Inter, il Bodo nel primo tempo ha fatto un colpo di testa, si è chiusa ma l'Inter non ha fatto cambi di campo, Barella a sinistra ha reso di meno, Zielinski portava palla invece di girare, non c'è stata l'energia necessaria per battere il Bodo. Mi ha impressionato questa lentezza e questa voglia di entrare centralmente quando loro erano compatti, non c'erano possibilità. Il calcio italiano gioca sottoritmo, non c'è niente da fare. Quando aumenta il ritmo, commettono errori. In Italia c'è subito il fischio dell'arbitro quando c'è un po' di aggressività, il gioco si spezzetta"

"Il turnover in Norvegia l'Inter l'ha pagato caro, forse ha sottovalutato l'avversario, stasera l'Inter mi ha deluso in generale ma soprattutto Zielinski. Sembrava un giocatore trasformato, da regista non ha preso in mano la situazione, molto lento, dubbioso, senza coraggio. Quando Barella ha preso il suo posto, il gioco si è sveltito"