Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Bodo Glimt, Paolo Condò ha detto la sua sul come analizzare il KO dei nerazzurri:
Condò: "Bergomi provoca ma ha ragione: i giudizi sull'Inter l'anno scorso…"
Condò: “Bergomi provoca ma ha ragione: i giudizi sull’Inter l’anno scorso…”
Bergomi: "Bisogna mettersi d'accordo sul come giudicare l'anno scorso dell'Inter". Arriva la risposta di Condò
"Beppe Bergomi ha fatto una provocazione, ha detto che bisogna mettersi d'accordo su cosa si chiede all'Inter e ha ragione. L'anno scorso tutti a parlare di stagione fallimentare per come è finita l'annata. Il problema dell'anno scorso è stata la finale che è andata talmente male che ha fatto dimenticare le tante cose positive ma fino alla finale è stata una grande stagione.
Qui c'è una divaricazione netta tra gli analisti e i tifosi, ovviamente tifosi preferiscono vincere una coppa anziché arrivare secondi in tutte le competizioni. E quindi per i tifosi è accettabile che altre competizioni vadano a finire così"
