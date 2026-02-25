FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Condò: “Bergomi provoca ma ha ragione: i giudizi sull’Inter l’anno scorso…”

ultimora

Condò: “Bergomi provoca ma ha ragione: i giudizi sull’Inter l’anno scorso…”

Condò: “Bergomi provoca ma ha ragione: i giudizi sull’Inter l’anno scorso…” - immagine 1
Bergomi: "Bisogna mettersi d'accordo sul come giudicare l'anno scorso dell'Inter". Arriva la risposta di Condò
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Bodo Glimt, Paolo Condò ha detto la sua sul come analizzare il KO dei nerazzurri:

Condò: “Bergomi provoca ma ha ragione: i giudizi sull’Inter l’anno scorso…”- immagine 2
Getty Images

"Beppe Bergomi ha fatto una provocazione, ha detto che bisogna mettersi d'accordo su cosa si chiede all'Inter e ha ragione. L'anno scorso tutti a parlare di stagione fallimentare per come è finita l'annata. Il problema dell'anno scorso è stata la finale che è andata talmente male che ha fatto dimenticare le tante cose positive ma fino alla finale è stata una grande stagione.

Condò: “Bergomi provoca ma ha ragione: i giudizi sull’Inter l’anno scorso…”- immagine 3
Getty

Qui c'è una divaricazione netta tra gli analisti e i tifosi, ovviamente tifosi preferiscono vincere una coppa anziché arrivare secondi in tutte le competizioni. E quindi per i tifosi è accettabile che altre competizioni vadano a finire così"

Leggi anche
Boban: “Ho visto più colpe dell’Inter che merito del Bodo. Questa la cosa...
Bergomi: “Complimenti al Bodo ma sull’Inter bisogna mettersi d’accordo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA