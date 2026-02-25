Condò: “Bergomi provoca ma ha ragione: i giudizi sull’Inter l’anno scorso…”

"Beppe Bergomi ha fatto una provocazione, ha detto che bisogna mettersi d'accordo su cosa si chiede all'Inter e ha ragione. L'anno scorso tutti a parlare di stagione fallimentare per come è finita l'annata. Il problema dell'anno scorso è stata la finale che è andata talmente male che ha fatto dimenticare le tante cose positive ma fino alla finale è stata una grande stagione.