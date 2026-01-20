"Mi aspettavo più personalità dall'Inter. E' mancato Calhanoglu, il calciatore che sa verticalizzare. L'Inter quando avanzava poteva sempre essere pericolosa. L'Arsenal ha giocato con una tecnica eccelsa, mi ha impressionato. Ha grande personalità con la palla, diventa difficile da recuperare. In certe cose, l'Inter deve migliorare, anche se stasera era molto difficile".

"Era molto sbilanciata, ed è mancata molto sulla fascia destra. Si è vista la differenza di velocità nel far viaggiare la palla, l'Arsenal non buttava mai via la palla, tecnicamente erano superiori. Hanno inquadrato i ragazzini, a 11 anni fanno la tattica e non la tecnica. Questi sono i risultati quando affrontiamo le squadre europee".