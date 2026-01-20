FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Capello: “Mi aspettavo più personalità dall’Inter. E’ mancato uno come Calhanoglu”

ultimora

Capello: “Mi aspettavo più personalità dall’Inter. E’ mancato uno come Calhanoglu”

Capello: “Mi aspettavo più personalità dall’Inter. E’ mancato uno come Calhanoglu” - immagine 1
Negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato la sconfitta dell'Inter in Champions League a San Siro contro l'Arsenal per 3-1
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato la sconfitta dell'Inter in Champions League a San Siro contro l'Arsenal per 3-1:

Capello: “Mi aspettavo più personalità dall’Inter. E’ mancato uno come Calhanoglu”- immagine 2
Getty Images

"Mi aspettavo più personalità dall'Inter. E' mancato Calhanoglu, il calciatore che sa verticalizzare. L'Inter quando avanzava poteva sempre essere pericolosa. L'Arsenal ha giocato con una tecnica eccelsa, mi ha impressionato. Ha grande personalità con la palla, diventa difficile da recuperare. In certe cose, l'Inter deve migliorare, anche se stasera era molto difficile".

Inter Arsenal

"Era molto sbilanciata, ed è mancata molto sulla fascia destra. Si è vista la differenza di velocità nel far viaggiare la palla, l'Arsenal non buttava mai via la palla, tecnicamente erano superiori. Hanno inquadrato i ragazzini, a 11 anni fanno la tattica e non la tecnica. Questi sono i risultati quando affrontiamo le squadre europee".

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Sky – L’Inter insisterà con il PSV per il ritorno di Perisic: si affonderà il colpo...
Clamoroso Mourinho: “Buon rapporto con Spalletti. Se allenerei la Juventus? Certo!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA