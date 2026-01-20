FC Inter 1908
ultimora

Sky – L’Inter insisterà con il PSV per il ritorno di Perisic: si affonderà il colpo se…

Sky – L’Inter insisterà con il PSV per il ritorno di Perisic: si affonderà il colpo se… - immagine 1
L'Inter non ha ancora abbandonato l'idea di riportare Ivan Perisic nella Milano nerazzurra. Lo riferisce Sky Sport
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sky – L’Inter insisterà con il PSV per il ritorno di Perisic: si affonderà il colpo se…- immagine 2
Getty

L'Inter non ha ancora abbandonato l'idea di riportare Ivan Perisic nella Milano nerazzurra. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui i nerazzurri proveranno a insistere in questi giorni con il PSV Eindhoven per il secondo capitolo dell'esterno croato in nerazzurro.

Sky – L’Inter insisterà con il PSV per il ritorno di Perisic: si affonderà il colpo se…- immagine 3

Finora, il club olandese non ha dato apertura al trasferimento, nonostante la volontà chiara del calciatore. Ma, se nei prossimi giorni dovesse esserci anche la minima apertura, l'Inter affonderà il colpo. Una pista ancora viva: Perisic potrebbe davvero tornare a Milano.

(Fonte: Sky)

