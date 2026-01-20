Clamorose dichiarazioni di Josè Mourinho in conferenza stampa. Alla vigilia della partita di Champions League contro la Juventus, infatti, l'ex allenatore di Inter e Roma, oggi al Benfica, ha ammesso che, di fronte a una chiamata, accetterebbe di allenare i bianconeri.
Clamoroso Mourinho: “Buon rapporto con Spalletti. Se allenerei la Juventus? Certo!”
L'ex allenatore di Inter e Roma, oggi al Benfica, ha ammesso che, di fronte a una chiamata, accetterebbe di allenare i bianconeri
Ecco le sue parole:
"È una finale come tutte le altre, ovviamente guardando ai punti e alla classifica necessari per qualificarsi è chiaro che abbiamo bisogno di vincere. Rapporto con Spalletti? Penso sia una cosa pubblica che io e Luciano abbiamo un buon rapporto, le frecciatine fanno parte del calcio e del nostro lavoro, poi il rapporto fuori dal calcio è una cosa diversa. Lo rispetto, è un allenatore che mi piace tanto. Se da ex interista ed ex romanista allenerei la Juve se mi chiamasse? Certo".
(Fonte: Sky Sport)
