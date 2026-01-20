FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Clamoroso Mourinho: “Buon rapporto con Spalletti. Se allenerei la Juventus? Certo!”

ultimora

Clamoroso Mourinho: “Buon rapporto con Spalletti. Se allenerei la Juventus? Certo!”

Clamoroso Mourinho: “Buon rapporto con Spalletti. Se allenerei la Juventus? Certo!” - immagine 1
L'ex allenatore di Inter e Roma, oggi al Benfica, ha ammesso che, di fronte a una chiamata, accetterebbe di allenare i bianconeri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Clamorose dichiarazioni di Josè Mourinho in conferenza stampa. Alla vigilia della partita di Champions League contro la Juventus, infatti, l'ex allenatore di Inter e Roma, oggi al Benfica, ha ammesso che, di fronte a una chiamata, accetterebbe di allenare i bianconeri.

Clamoroso Mourinho: “Buon rapporto con Spalletti. Se allenerei la Juventus? Certo!”- immagine 2
Getty

Ecco le sue parole:

Clamoroso Mourinho: “Buon rapporto con Spalletti. Se allenerei la Juventus? Certo!”- immagine 3
Prime Video

"È una finale come tutte le altre, ovviamente guardando ai punti e alla classifica necessari per qualificarsi è chiaro che abbiamo bisogno di vincere. Rapporto con Spalletti? Penso sia una cosa pubblica che io e Luciano abbiamo un buon rapporto, le frecciatine fanno parte del calcio e del nostro lavoro, poi il rapporto fuori dal calcio è una cosa diversa. Lo rispetto, è un allenatore che mi piace tanto. Se da ex interista ed ex romanista allenerei la Juve se mi chiamasse? Certo".

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Capello: “Thuram in top 10 al mondo? Esagerato! E’ un po’ pigro e in...
Marotta: “Mercato povero, non abbiamo l’obbligo di intervenire. Jakirovic…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA