Con qualche patema di troppo, l'Inter vince anche contro il Kairat e, dopo quattro partite, è in testa alla classifica della Champions League a punteggio pieno con 12 punti. Queste le considerazioni di Fabio Capello a Sky:
"L'Inter ha avuto subito delle occasioni, ma poi ha giocato da Inter, addormentandosi. Non ha giocato la partita che doveva, è stata una delusione. La differenza tra le due squadre era troppo ampia, non si poteva giocare così. Le partite più difficili per un allenatore sono quelli che pensi di aver già vinto, non sei umile e rischi di perderla".
"L'Inter ha un problema: quando va in vantaggio, poi cala. E' altalenante durante la partita. Ci devono essere dei giocatori che svegliano i compagni durante la partita e in questo momento forse nell'Inter non ci sono".
