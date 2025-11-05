FC Inter 1908
Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Kairat Almaty
Marco Astori
Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Kairat Almaty: "L'Inter ha fatto più fatica di quanto era lecito attendersi, ma ha piegato una serata non felicissima. Era una brutta serata, ma il fatto di essere comunque riuscita ad andare avanti e a fare tre punti, è importante.

L'Inter in campionato è scivolata due volte a -6 dalla vetta, ora è a -1: Chivu sta facendo un apprendistato perché allenare una macchina come l'Inter dopo le partite col Parma è notevole. E lui l'ha finito: in Champions ha raccolto quello che doveva ed è ad un punto dalla vetta in Serie A".

