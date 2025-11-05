L'Inter vince 2-1 contro il Kairat e resta a punteggio pieno con 12 punti in 4 partite. Intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo la partita, Luca Toni ha parlato così della prestazione sottotono dei nerazzurri:
Toni: “Bravo Chivu a metterci la faccia ma la colpa non è sua. Non è possibile che…”
Ecco le parole di Luca Toni ai microfoni di Prime Video al termine di Inter-Kairat 2-1: nerazzurri a punteggio pieno
"Oggi la responsabilità è più dei giocatori, se avessero giocato i titolari ci starebbe un po' la sottovalutazione della partita. Ma hanno giocato anche i non titolari. Non puoi non avere la voglia di fare una grande prestazione se giochi in casa, in Champions davanti ad un grande pubblico, se giocano sempre gli stessi potrei capire.
Ma se ci sono quelli che non giocano mai, proprio loro devono sapere che queste partite servono per far cambiare idea all'allenatore. Non puoi andare in campo con un atteggiamento di presunzione, bravo Chivu a metterci la faccia ma se fossi in quei giocatori non darei la colpa a Chivu"
