Toni: “Bravo Chivu a metterci la faccia ma la colpa non è sua. Non è possibile che…”

L'Inter vince 2-1 contro il Kairat e resta a punteggio pieno con 12 punti in 4 partite. Intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo la partita, Luca Toni ha parlato così della prestazione sottotono dei nerazzurri:

"Oggi la responsabilità è più dei giocatori, se avessero giocato i titolari ci starebbe un po' la sottovalutazione della partita. Ma hanno giocato anche i non titolari. Non puoi non avere la voglia di fare una grande prestazione se giochi in casa, in Champions davanti ad un grande pubblico, se giocano sempre gli stessi potrei capire.