"L'Inter mi sembra una squadra offensiva, che vuole fare risultato, quasi la formazione titolare. Queste partite sembrano facili e per l'allenatore non è facile mantenere alta l'attenzione. L'importante è partire subito bene. Speriamo che parta forte e che resti sempre sul pezzo, perché a volte si lascia andare e succedono cose strane in quella squadra".