Capello: “C’è una cosa dell’Inter che mi dà fastidio e che mi fa arrabbiare. Spero che…”

Negli studi di Sky Sport durante Champions League Show, Fabio Capello ha fatto queste considerazioni prima di Inter-Kairat Almaty
Negli studi di Sky Sport durante Champions League Show, Fabio Capello ha fatto queste considerazioni prima di Inter-Kairat Almaty:

"L'Inter mi sembra una squadra offensiva, che vuole fare risultato, quasi la formazione titolare. Queste partite sembrano facili e per l'allenatore non è facile mantenere alta l'attenzione. L'importante è partire subito bene. Speriamo che parta forte e che resti sempre sul pezzo, perché a volte si lascia andare e succedono cose strane in quella squadra".

"A volte mi arrabbio mentre li guardo e mi chiedo perché lo facciano, il rilassamento mi dà fastidio. Speriamo di non vederlo".

