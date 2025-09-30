Intervenuto a Sky Sport prima di Inter-Slavia Praga, Fabio Capello ha rilasciato queste dichiarazioni a proposito dei nerazzurri:
Capello: “Dimarco fuori luogo, ha mancato di rispetto. Calhanoglu non è…”
"Quella di Chivu è una bella rivoluzione, ma sono tutti giocatori esperti, Sucic a parte. Speriamo che faccia una grande partita e che dimostri, come già fatto, di essere da Inter. Qualche dubbio c'è, perché il turnover massiccio non premia. Le parole di Dimarco? Fuori luogo, non serviva. Mancanza di rispetto verso l'allenatore che mette la miglior formazione per vincere. Ma è una mancanza di rispetto anche per il compagno che entra al posto suo. Non si può permettere un giocatore di parlare così dopo, è una cosa bruttissima".
"Ho qualche dubbio sul centrocampo dell'Inter di questa sera, forse ne avrei cambiato solo uno. Calhanoglu? Giocatore fondamentale, ma non è ancora tornato lui. Camminava, ora comincia a correre ma non scatta. Gioca ancora sotto ritmo e non ha quell'aggressività di prima, quella velocità. Prima dicevo che era fra i 3 centrocampisti più forti d'Europa, ora non posso dirlo. Sucic? Asllani lasciava a desiderare come alternativa, fra i due c'è differenza".
