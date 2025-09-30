"Quella di Chivu è una bella rivoluzione, ma sono tutti giocatori esperti, Sucic a parte. Speriamo che faccia una grande partita e che dimostri, come già fatto, di essere da Inter. Qualche dubbio c'è, perché il turnover massiccio non premia. Le parole di Dimarco? Fuori luogo, non serviva. Mancanza di rispetto verso l'allenatore che mette la miglior formazione per vincere. Ma è una mancanza di rispetto anche per il compagno che entra al posto suo. Non si può permettere un giocatore di parlare così dopo, è una cosa bruttissima".