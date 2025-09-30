Aldo Serena ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio di Inter-Slavia Praga: "Dei 7 cambi di Chivu rispetto a Cagliari non ci sono i due attaccanti titolari, segno che vuole andare con la coppia più rodata. I due cambi, Pio Esposito e Bonny, sono di altissimo profilo, due ragazzi giovani che hanno altre qualità".
Serena: “Ecco perchè Chivu ha scelto Lautaro-Thuram. Esposito? Fantastico. Sorprendente per…”
L'ex attaccante nerazzurro ha parlato delle scelte di formazione del tecnico interista per il match di stasera
"Pio Esposito? Ha una maturità sorprendente per i duoi 20 anni, soprattutto nell'interpretazione del gioco offensivo. È altruista, vede sempre la giocata prima degli altri, e secondo me è un giocatore fantastico, di futuro, oltre al fisico che ha, che è prorompente".
