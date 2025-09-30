FC Inter 1908
Serena: “Ecco perchè Chivu ha scelto Lautaro-Thuram. Esposito? Fantastico. Sorprendente per…”

L'ex attaccante nerazzurro ha parlato delle scelte di formazione del tecnico interista per il match di stasera
Fabio Alampi Redattore 

Aldo Serena ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio di Inter-Slavia Praga: "Dei 7 cambi di Chivu rispetto a Cagliari non ci sono i due attaccanti titolari, segno che vuole andare con la coppia più rodata. I due cambi, Pio Esposito e Bonny, sono di altissimo profilo, due ragazzi giovani che hanno altre qualità".

"Pio Esposito? Ha una maturità sorprendente per i duoi 20 anni, soprattutto nell'interpretazione del gioco offensivo. È altruista, vede sempre la giocata prima degli altri, e secondo me è un giocatore fantastico, di futuro, oltre al fisico che ha, che è prorompente".

