Aldo Serena ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio di Inter-Slavia Praga : "Dei 7 cambi di Chivu rispetto a Cagliari non ci sono i due attaccanti titolari, segno che vuole andare con la coppia più rodata. I due cambi, Pio Esposito e Bonny, sono di altissimo profilo, due ragazzi giovani che hanno altre qualità".

"Pio Esposito? Ha una maturità sorprendente per i duoi 20 anni, soprattutto nell'interpretazione del gioco offensivo. È altruista, vede sempre la giocata prima degli altri, e secondo me è un giocatore fantastico, di futuro, oltre al fisico che ha, che è prorompente".