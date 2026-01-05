"Guardando al futuro, non abbiamo molte opportunità. Il sistema di allenamento è fallito; c'è molta tattica e poco calcio. Questo è il problema dell'Italia. A 12 anni, i bambini fanno già tattica: perché tattica adesso? Bisogna passare, passare, passare, controllare la palla e conoscere l'ABC del calcio. Ho vissuto in Spagna e vedo che ai bambini piace passare e passare. Tecnica, tecnica... Ora il calcio è più veloce, e se non hai tecnica, dove vai? Stiamo parlando di pressing allora?".