Nella lunga intervista a Marca, Fabio Capello ha parlato anche della difficile situazione che sta attraversando il calcio italiano. Il tecnico prova a dare una spiegazione. "Nell'undici titolare del Milan c'è un italiano; alla Juventus solo due; l'Inter quattro o cinque; alla Roma due o tre. Questa è la chiave".
"Guardando al futuro, non abbiamo molte opportunità. Il sistema di allenamento è fallito; c'è molta tattica e poco calcio. Questo è il problema dell'Italia. A 12 anni, i bambini fanno già tattica: perché tattica adesso? Bisogna passare, passare, passare, controllare la palla e conoscere l'ABC del calcio. Ho vissuto in Spagna e vedo che ai bambini piace passare e passare. Tecnica, tecnica... Ora il calcio è più veloce, e se non hai tecnica, dove vai? Stiamo parlando di pressing allora?".
(Marca)
