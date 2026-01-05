"L'Inter, oltre che staccare a volte, spreca tanto. Oggi (ieri, ndr) la partita doveva finire 4-0 nel primo tempo e si è ritrovata in una partita che poteva essere riaperta da un momento all'altro. Ma sul resto, niente da dire. Lautaro Martinez? Chi lo critica, anche fra i tifosi dell'Inter, col calcio ha poco a che vedere. E' spesso decisivo in partite importanti, anche con la sua Nazionale, è già in doppia cifra, cos'altro si può dire?".

"Dumfries o Cancelo? Dumfries ha caratteristiche rare, è molto fisico, ha corsa e sa chiudere l'azione, ma per giocare a calcio tra lui e Cancelo ci sono 2-3 categorie di differenza in favore di Cancelo".