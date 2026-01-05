FC Inter 1908
Un'Inter spettacolare, guidata da un Lautaro straordinario. Emiliano Viviano, negli studi di Pressing, analizza la vittoria dei nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca 

Un'Inter spettacolare, guidata da un Lautaro straordinario. Emiliano Viviano, negli studi di Pressing, analizza la vittoria dei nerazzurri:

"L'Inter, oltre che staccare a volte, spreca tanto. Oggi (ieri, ndr) la partita doveva finire 4-0 nel primo tempo e si è ritrovata in una partita che poteva essere riaperta da un momento all'altro. Ma sul resto, niente da dire. Lautaro Martinez? Chi lo critica, anche fra i tifosi dell'Inter, col calcio ha poco a che vedere. E' spesso decisivo in partite importanti, anche con la sua Nazionale, è già in doppia cifra, cos'altro si può dire?".

"Dumfries o Cancelo? Dumfries ha caratteristiche rare, è molto fisico, ha corsa e sa chiudere l'azione, ma per giocare a calcio tra lui e Cancelo ci sono 2-3 categorie di differenza in favore di Cancelo".

