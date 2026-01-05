Intervistato da Marca, Fabio Capello ha toccato diversi argomenti. Al tecnico viene chiesto qual è stato il giocatore più forte che abbia allenato. La risposta di Capello è netta: "Ronaldo, il brasiliano. E dopo di lui, Van Basten, subito dietro. Quando allenavo Ronaldo, non era infortunato, ma non era nemmeno entusiasta. Non gli piaceva perdere peso, gli piaceva la vita... E l'ho cacciato dal Real Madrid. Ma se mi chiedete chi fosse il migliore, è facile: Ronaldo, di gran lunga".