Intervistato da Marca, Fabio Capello ha toccato diversi argomenti. Al tecnico viene chiesto qual è stato il giocatore più forte che abbia allenato. La risposta di Capello è netta: "Ronaldo, il brasiliano. E dopo di lui, Van Basten, subito dietro. Quando allenavo Ronaldo, non era infortunato, ma non era nemmeno entusiasta. Non gli piaceva perdere peso, gli piaceva la vita... E l'ho cacciato dal Real Madrid. Ma se mi chiedete chi fosse il migliore, è facile: Ronaldo, di gran lunga".
Capello: “Ronaldo il più forte che abbia mai allenato. Ecco il suo problema. Gli chiesi…”
Intervistato da Marca, Fabio Capello ha parlato dell'ex attaccante dell'Inter
"Il suo problema non era l'allenamento, era perdere peso. Al Real Madrid pesava 94 chili e gli ho chiesto: "Quando hai vinto la Coppa del Mondo nel 2002 in Giappone, quanto pesavi?" "84", mi ha risposto. "Beh, non puoi avere altri 10 chili adesso, Ronnie", gli ho detto".
(Marca)
