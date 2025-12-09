Billy Costacurta , ex difensore, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Liverpool, ha commentato così l'assurdo rigore concesso ai Reds : "Crei un precedente. Ci verranno a dire che da regolamento è rigore, ma il problema è che ce ne sono 17-18 ogni tempo.

Io vorrei fermare ogni volta che c'è un angolo e vedere quante trattenute ci sono. Ma di cosa stiamo parlando? Non ha nessuna logica. Poi ha fatto anche la scena Wirtz. L'arbitro va al VAR e vede che il giocatore fa la sceneggiata!".