Costacurta durissimo: “Rigore? Ma di che parliamo, zero logica! Poi Zwayer al VAR vede che…”

Billy Costacurta, ex difensore, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Liverpool, ha commentato così l'assurdo rigore concesso ai Reds
Marco Astori
Billy Costacurta, ex difensore, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Liverpool, ha commentato così l'assurdo rigore concesso ai Reds: "Crei un precedente. Ci verranno a dire che da regolamento è rigore, ma il problema è che ce ne sono 17-18 ogni tempo.

Io vorrei fermare ogni volta che c'è un angolo e vedere quante trattenute ci sono. Ma di cosa stiamo parlando? Non ha nessuna logica. Poi ha fatto anche la scena Wirtz. L'arbitro va al VAR e vede che il giocatore fa la sceneggiata!".

 

