Palmeri demolisce Zwayer: “Rigore completamente inventato, ma ancor più disastroso è…”

Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Rigore incredibile assegnato al Liverpool stasera a San Siro: una minima trattenuta di Alessandro Bastoni su Florian Wirtz vale addirittura l'OFR e la concessione del penalty per i Reds.

Dopo la gara, Tancredi Palmeri, giornalista, ha giudicato con un 4 la prestazione dell'arbitro Felix Zwayer, commentando così il rigore assegnato: "Rigore completamente inventato, e il Var è stato ancora più disastroso. Prestazione ridicola".

