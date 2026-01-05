L'Inter vista contro il Bologna può contare anche su un trascinatore come Lautaro Martinez che sta avendo continuità straordinaria, tra i migliori marcatori della storia dell'Inter, ha giocato la gara di San Siro anche con due dita steccate perché si è fatto male al pronti via. Lui c'è così come Zielinski e c'è l'Inter che sta ritrovandosi con cinque vittorie consecutive e che sta ritrovando anche i suoi uomini.