Inter, ancora a parte Diouf. Bonny a disposizione per il Parma e Darmian…

Le ultime dall'allenamento della squadra di Chivu che prepara la sfida con il Parma all'indomani dalla vittoria sul Bologna
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

L'Inter vista contro il Bologna può contare anche su un trascinatore come Lautaro Martinez che sta avendo continuità straordinaria, tra i migliori marcatori della storia dell'Inter, ha giocato la gara di San Siro anche con due dita steccate perché si è fatto male al pronti via. Lui c'è così come Zielinski e c'è l'Inter che sta ritrovandosi con cinque vittorie consecutive e che sta ritrovando anche i suoi uomini.

Diouf, che si è fermato prima della partita col Bologna, ha lavorato ancora oggi a parte però è in miglioramento. Ha lavorato in gruppo Bonny e quindi torna a disposizione per la gara col Parma. Sta rientrando anche Darmian che nei prossimi giorni accelererà il ritorno in gruppo, dovrebbe tornare a disposizione nella gara col Napoli.

(Fonte: SS24)

