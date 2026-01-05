A commentare la vittoria convincente dell'Inter a San Siro contro il Bologna è intervenuto, negli studi di Pressing, anche Sandro Sabatini, che ha detto:

"Quelli dell'Inter sembravano gli Ingiocabili, come da definizione di Mkhitaryan. Ho avuto l'impressione di una squadra veramente al top. Rispetto alla squadra dell'anno scorso inserisco Akanji e Zielinski, due nuovi acquisti di fatto che stanno offrendo un rendimento altissimo. In campo si sta rivedendo il Lautaro dello scudetto".