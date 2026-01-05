A commentare la vittoria convincente dell'Inter a San Siro contro il Bologna è intervenuto, negli studi di Pressing, anche Sandro Sabatini, che ha detto:
"Quelli dell'Inter sembravano gli Ingiocabili, come da definizione di Mkhitaryan. Ho avuto l'impressione di una squadra veramente al top. Rispetto alla squadra dell'anno scorso inserisco Akanji e Zielinski, due nuovi acquisti di fatto che stanno offrendo un rendimento altissimo. In campo si sta rivedendo il Lautaro dello scudetto".
Poi, il giornalista ha fatto una considerazione su Inter-Napoli, di scena domenica prossima, e Cancelo:
"Inter-Napoli? Difficile fare previsioni: se guardiamo la partita d'andata, è finita 3-1 per il Napoli, ma la gara è stata sbloccata da quella decisione del guardalinee che tutti ricorderanno. Cancelo? Se sta bene, Dumfries è più forte".
(Fonte: Mediaset - Pressing)
© RIPRODUZIONE RISERVATA